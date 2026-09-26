बॉलीवुड में पीईएन मरुधर का धमाका, रणबीर कपूर की 'लव एंड वॉर' पर बड़ा दांव

'लव एंड वॉर' की शूटिंग लगभग पूरी हो चुकी है। फिल्म के प्रचाार के लिए इसके किरदारों के पोस्टर भी जारी किए जा चुके हैं।

इसके अलावा पीईएन मरुधर ने हाल ही में अक्षय कुमार की फिल्म 'समुक' के वितरण अधिकार भी खरीदे हैं। कंपनी ने लव फिल्म्स के साथ 5 फिल्मों का करार भी किया है, जिसमें सौरव गांगुली की बायोपिक भी शामिल है। इससे पता चलता है कि पीईएन मरुधर हिंदी सिनेमा में अपनी पकड़ मजबूत करने पर ध्यान दे रही है। आने वाले समय में कंपनी की ओर से कुछ और बड़े प्रोजेक्ट्स का ऐलान हो सकता है।