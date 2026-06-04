जाह्नवी कपूर ने 'पेड्डी' रिलीज पर तिरुपति में टेका माथा, राम चरण के फैंस ने हैदराबाद-बेंगलुरु में मचाया धमाल

'पेड्डी' रिलीज पर हैदराबाद और बेंगलुरु में जश्न

फिल्म 'पेड्डी' के रिलीज होते ही सिनेमाघरों में जैसे जश्न का माहौल छा गया। हैदराबाद के श्री रामुलु थियेटर में तो कॉन्फेटी उड़ाकर और तालियां बजाकर खूब धूम मचाई गई, इस मौके पर उपसना कामिनेनी कोनीडेला भी मौजूद थीं।

वहीं, बेंगलुरु के प्रशंसकों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने ब्रुंडा थियेटर के बाहर पोस्टर लहराए और आतिशबाजी कर फिल्म का शानदार स्वागत किया।

बुची बाबू सना के निर्देशन में बनी 'पेड्डी' में राम एक गांव के खिलाड़ी की भूमिका में हैं और उनके साथ जाह्नवी तथा बोमन ईरानी भी प्रमुख किरदारों में दिखाई देंगे।