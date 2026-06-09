जाह्नवी कपूर के विवादित दृश्य फिल्म से हटे

'पेड्‌डी': आलोचनाओं के बाद हटाए गए जाह्नवी कपूर के विवादित दृश्य, निर्देशक ने मानी गलती

लेखन ज्योति सिंह 03:26 pm Jun 09, 202603:26 pm

क्या है खबर?

राम चरण की हालिया रिलीज फिल्म 'पेड्‌डी' सिनेमाघरों में जबरदस्त प्रदर्शन कर रही है। हालांकि फिल्म में जाह्नवी कपूर के किरदार 'अचियम्मा' को लेकर सोशल मीडिया पर भारी विवाद देखने चल रहा है। आरोप है कि निर्माताओं ने कुछ दृश्यों और कैमरा एंगल के जरिए अभिनेत्री को एक वस्तु की तरह पेश किया है। इन आलोचनाओं के बीच, निर्देशक बुची बाबू सना ने एक इंटरव्यू में बताया कि फिल्म से जाह्नवी के विवादित दृश्यों को हटा दिया गया है।