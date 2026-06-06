'पेड्डी' की कमाई घटी

बॉक्स ऑफिस पर दूसरे ही दिन धड़ाम राम चरण की 'पेड्डी', क्या वीकेंड पर पलटेगी बाजी?

लेखन नेहा शर्मा 12:57 pm Jun 06, 202612:57 pm

क्या है खबर?

ग्लोबल स्टार राम चरण और जाह्नवी कपूर की फिल्म 'पेड्डी' ने भारत और दुनियाभर के बॉक्स ऑफिस पर शानदार शुरुआत की थी। धमाकेदार ओपनिंग के बाद रिलीज के दूसरे ही दिन फिल्म की कमाई में बड़ी गिरावट देखी गई है। फिल्म समीक्षकों और दर्शकों की ओर से मिल रही मिली-जुली प्रति के बीच सोशल मीडिया पर जाह्नवी कपूर के किरदार को लेकर लगातार आलोचना हो रही है, जिसका सीधा असर अब फिल्म के कारोबार पर पड़ता दिख रहा है।