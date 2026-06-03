पवन कल्याण ने 'पेड्डी' के बहाने खोली पूरी इंडस्ट्री की पोल, कह दी यह बात

पवन ने सबसे की यह खास अपील

पवन ने राम चरण की सादगी, निर्देशक बुची बाबू सना के स्थानीय संस्कृति पर आधारित कहानी कहने के अंदाज और बड़े प्रोजेक्ट्स को सहारा देने वाले मैत्री मूवी मेकर्स के साहस की तारीफ की।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि रिलीज से जुड़ी ये अड़चनें पूरी फिल्म इंडस्ट्री को प्रभावित करती हैं, जिसमें कामगार और तकनीशियन भी शामिल होते हैं। उन्होंने तेलुगु फिल्म जगत में ज्यादा एकजुटता और खुलकर बातचीत करने की अपील भी की।

जहां तेलंगाना में 'पेड्डी' की रिलीज को लेकर कुछ चिंताएं थीं, वहीं आंध्र प्रदेश पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। आखिर में पवन ने 'पेड्डी' की पूरी टीम को उनकी कहानी देश-विदेश के दर्शकों तक पहुंचाने के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं दीं।