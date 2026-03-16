पवन कल्याण ने 'जन नायकन' पर बात की

'जन नायकन' की रिलीज में देरी पर पवन कल्याण बोले- सरकार को दोष देना ठीक नहीं

लेखन ज्योति सिंह 04:21 pm Mar 16, 202604:21 pm

क्या है खबर?

पवन कल्याण इन दिनों आगामी फिल्म 'उस्ताद भगत सिंह' को लेकर खूब चर्चा बटोर रहे हैं। हाल ही में, निर्माताओं ने इसका ट्रेलर जारी किया जिसने फिल्म के प्रति लोगों की उम्मीदों को बढ़ा दिया है। पवन की यह फिल्म 19 मार्च को रिलीज हो रही है। इससे पहले उन्होंने थलापति विजय की फिल्म 'जन नायकन' पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि फिल्म की रिलीज में देरी के लिए सरकार को दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए।