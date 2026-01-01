पवन कल्याण ने दिया नए साल का तोहफा

पवन कल्याण ने नए साल पर दे दिया सबसे बड़ा तोहफा, झूम उठेंगे प्रशंसक

लेखन ज्योति सिंह 02:36 pm Jan 01, 202602:36 pm

क्या है खबर?

दक्षिण सिनेमा के सुपरस्टार पवन कल्याण को आखिरी बार 2025 में रिलीज फिल्म 'OG' में देखा गया था। चर्चा तो थी कि ये उनके करियर की आखिरी फिल्म है। इंडस्ट्री से संन्यास लेने के बाद उनका पूरा ध्यान अपने राजनीतिक करियर पर होगा। खासकर, आंध्र प्रदेश के उपमुख्यमंत्री बनने के बाद इन चर्चाओं को और हवा मिल गई। नए साल 2026 के मौके पर, पवन ने चाहने वालों काे सबसे बड़ा तोहफा दे दिया है जो उनकी नई फिल्म है।