पवन कल्याण ने नए साल पर दे दिया सबसे बड़ा तोहफा, झूम उठेंगे प्रशंसक

पवन कल्याण ने नए साल पर दे दिया सबसे बड़ा तोहफा, झूम उठेंगे प्रशंसक
क्या है खबर?
दक्षिण सिनेमा के सुपरस्टार पवन कल्याण को आखिरी बार 2025 में रिलीज फिल्म 'OG' में देखा गया था। चर्चा तो थी कि ये उनके करियर की आखिरी फिल्म है। इंडस्ट्री से संन्यास लेने के बाद उनका पूरा ध्यान अपने राजनीतिक करियर पर होगा। खासकर, आंध्र प्रदेश के उपमुख्यमंत्री बनने के बाद इन चर्चाओं को और हवा मिल गई। नए साल 2026 के मौके पर, पवन ने चाहने वालों काे सबसे बड़ा तोहफा दे दिया है जो उनकी नई फिल्म है।
ऐलान
निर्माता राम तल्लूरी ने किया ऐलान
फिल्म निर्माता राम तल्लूरी ने एक्स पर पोस्ट के जरिए ऐलान किया कि उन्होंने सुपरस्टार पवन के साथ एक फिल्म साइन की है। सुरेंद्र रेड्डी इसे निर्देशित कर रहे हैं, और कहानी वक्कंथम वामसी ने लिखी है। उन्होंने लिखा, 'मेरा सपना साकार होने की ओर अग्रसर है। #JaithraRamaMovies के बैनर तले बन रही मेरी पहली फिल्म, जिसे हमारे प्रिय पावर स्टार (PSPK) ने प्रेम और आशीर्वाद से नाम दिया है।' इस ऐलान पर प्रशसंक अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए पोस्ट
With folded hands and a full heart 🙏— Ram Talluri (@itsRamTalluri) January 1, 2026
My dream begins as Production No.1 under #JaithraRamaMovies 🎥
Named with Love & Blessings by our beloved Power Star (PSPK) ❤️
Teaming up with Surender Reddy & Vakkantham Vamsi
Forever grateful. Forever proud.
This dream project is…