'पति पत्नी और वो दो' का टीजर रिलीज, 3 हसीनाएं और आयुष्मान खुराना की शामत

लेखन नेहा शर्मा 12:55 pm Apr 20, 202612:55 pm

क्या है खबर?

आयुष्मान खुराना एक बार फिर अपनी सोशल-कॉमेडी शैली में वापसी कर रहे हैं। उनकी बहुप्रतीक्षित फिल्म 'पति पत्नी और वो 2' का टीजर रिलीज हो गया है, जिसने दर्शकों के बीच हंसी और उत्सुकता का माहौल बना दिया है। आयुष्मान के साथ इस फिल्म में वामिका गब्बी, सारा अली खान और रकुल प्रीत सिंह जैसी अभिनेत्रियां मनोरंजन का जबरदस्त तड़का लगाती दिख रही हैं। फिल्म रिश्तों की एक नई और पहले से कहीं ज्यादा पेचीदा कहानी लेकर आ रही है।