फिल्म 'पति पत्नी और वो 2' से जारी हुआ धमाकेदार गाना, रैपर बादशाह ने बांधा समां

लेखन ज्योति सिंह 12:27 pm May 06, 202612:27 pm

क्या है खबर?

आयुष्मान खुराना अपनी पत्नी और प्रेमिकाओं के साथ 15 मई को सिनेमाघरों में आ रहे हैं। जी हां, यहां बात उनकी आगामी फिल्म 'पति पत्नी और वो 2' की हो रही है, जिसमें सारा अली खान, रकुल प्रीत सिंह और वामिका गब्बी हैं। इन तीनों के बीच में आयुष्मान 'बेचारा पति' बनकर फंसे हुए हैं। खैर ट्रेलर पहले से लोगों को फिल्म देखने के लिए उत्साहित कर चुका है। अब एक धमाकेदार गाना भी आ गया है।