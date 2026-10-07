मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तक पहुंचा 'पति पत्नी और पंगा 2' के सेट पर हादसे का मामला 

मुंबई की गोरेगांव चित्रनगरी में 5 अक्टूबर को कलर्स के रिएलिटी शो 'पति पत्नी और पंगा 2' के सेट पर भीषण आग लग गई।AICWA के पत्र के मुताबिक, आग की लपटें पास ही स्थित MTV के शो 'हसल' के सेट तक फैल गईं, जिससे वहां मौजूद कलाकारों और कर्मचारियों की जान खतरे में पड़ गई।

मामले में AICWA ने आरोप लगाया है कि हादसे के समय सेट पर फायर सेफ्टी के पुख्ता इंतजाम नहीं थे।