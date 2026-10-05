मुंबई की फिल्म सिटी में लगी आग

'पति पत्नी और पंगा' और 'हसल' के सेट के बाहर लगी भयानक आग, बाल-बाल बचे लोग

लेखन ज्योति सिंह 07:33 pm Oct 05, 202607:33 pm

क्या है खबर?

मुंबई के फिल्म सिटी में भीषण आग लगने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक, सोनाली बेंद्रे और मुनव्वर फारूकी के आगामी शो 'पति पत्नी और पंगा' व 'MTV हसल सीजन 5' के सेट के बाहर यह भयानक आग लगी थी, जिससे लोगों की चिंताए बढ़ गई हैं। हालांकि, दोनों शो की टीमों ने घटना की पुष्टि करते हुए स्पष्ट किया है कि कोई नुकसान नहीं हुआ और वहां मौजूद सभी लोग सुरक्षित हैं।