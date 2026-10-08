नाना पाटेकर के निधन पर भावुक हुए राजपाल यादव, जानिए क्या कहा?

अपनी दमदार भूमिकाओं के लिए मशहूर दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का गोवा में 75 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया।

उनके साथ 'वनवास' में काम कर चुके अभिनेता राजपाल यादव ने इंस्टाग्राम पर भावुक श्रद्धांजलि दी।

उन्होंने कहा, "मुझे उनसे कई बार मिलने और जानने का मौका मिला, सिर्फ उनके किरदारों के कारण ही नहीं बल्कि व्यक्तिगत रूप से भी। उनकी सादगी और स्नेह हमेशा मेरे साथ रहेगा।"

नाना का अंतिम संस्कार आज पुणे के पास पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा।