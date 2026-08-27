पारुल गुलाटी ने 'द ट्रेटर्स' में मुनव्वर फारुकी पर भरोसा करने को लेकर की बात, जानिए क्या बोलीं?

पारुल ने याद किया कि गेम के एक बहुत अहम पल में मुनव्वर ने अपना वादा कैसे निभाया। इसी बात से वह मुनव्वर को प्रतियोगिता में अपने बड़े भाई जैसा मानने लगी थीं।

शो से हटकर, पारुल अपनी नई वेब सीरीज 'दोनाली' की तैयारियों में जुटी हैं। यह सीरीज 1960 के दशक के चंबल पर आधारित है और इसमें उनके साथ दिव्येंदु और बरुण सोबती भी नजर आएंगे।

इसके अलावा, वह एक सफल उद्यमी भी हैं और उनका अपना हेयर एक्सटेंशन का ब्रांड है। इसी बीच, 'द ट्रेटर्स' का दूसरा सीजन भी शुरू हो चुका है।

इसमें 21 मशहूर प्रतियोगी एक-दूसरे से मुकाबला करते दिख रहे हैं। रिया चक्रवर्ती और मल्लिका शेरावत जैसी हस्तियां भी इस सीजन का हिस्सा हैं।