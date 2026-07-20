क्या 'इंडियाज गॉट लेटेंट' ने कॉमेडी के नाम पर पार कर दी सारी हदें? जानिए पूरा मामला

कॉमेडियन समय रैना ने साक्षी का बचाव करते हुए दर्शकों से शांत रहने की अपील की। उन्होंने याद दिलाया कि यह शो असली अनुभवों को साझा करने का एक मंच है।

उन्होंने लोगों से दयालु रहने की गुजारिश की और कहा कि आलोचना की भी एक हद होनी चाहिए। बाद में, समय के 'मॉक क्लिनिक' सेगमेंट में, जहां उन्होंने NEET-UG पेपर लीक पर मजाक किया, उस पर जजों और दर्शकों की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं सामने आईं।

जजों में विशाल डडलानी भी शामिल थे, जिन्होंने इस पर अपनी राय रखी।