क्या 'इंडियाज गॉट लेटेंट' ने कॉमेडी के नाम पर पार कर दी सारी हदें? जानिए पूरा मामला
'इंडियाज गॉट लेटेंट' सीजन 2 में एक प्रतिभागी साक्षी झा ने खुद को आदमियों से नफरत करने वाली बताया और पुरुषों व पति को पीटने से जुड़े कुछ मजाक किए, जिससे शो का माहौल काफी गरमा गया।
कुछ दर्शकों के साथ-साथ जजों, जैसे रघु राम, ने उनके इस अंदाज पर सवाल उठाए। उन्होंने साक्षी के फेमिनिज्म की सोच पर भी बात की।
इस एपिसोड के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर खूब हंगामा हुआ और लोगों ने अपनी नाराजगी जाहिर की।
समय ने किया साक्षी का बचाव
कॉमेडियन समय रैना ने साक्षी का बचाव करते हुए दर्शकों से शांत रहने की अपील की। उन्होंने याद दिलाया कि यह शो असली अनुभवों को साझा करने का एक मंच है।
उन्होंने लोगों से दयालु रहने की गुजारिश की और कहा कि आलोचना की भी एक हद होनी चाहिए। बाद में, समय के 'मॉक क्लिनिक' सेगमेंट में, जहां उन्होंने NEET-UG पेपर लीक पर मजाक किया, उस पर जजों और दर्शकों की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं सामने आईं।
जजों में विशाल डडलानी भी शामिल थे, जिन्होंने इस पर अपनी राय रखी।