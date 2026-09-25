'बिग बॉस 20' में आसिफ खान ने मर्दानगी पर छेड़ी बहस, मूछों वाली टिप्पणी पर सब भड़के
'बिग बॉस 20' के प्रतियोगी आसिफ खान अपने एक बयान को लेकर विवादों में घिर गए हैं। उन्होंने कहा था कि राजस्थान में जिन पुरुषों की मूछें नहीं होतीं, उन्हें "असली मर्द" नहीं माना जाता।
आसिफ की यह बात दर्शकों के साथ-साथ घर के बाकी सदस्यों को भी बिल्कुल पसंद नहीं आई। पहले से ही आसिफ के व्यवहार को लेकर कई सवाल उठ रहे थे, जिन पर खुद शो के होस्ट सलमान खान भी कई बार टोक चुके हैं। उनकी इस टिप्पणी ने उन सवालों को और गहरा दिया है।
आसिफ की टिप्पणी को घर वालों और दर्शकों ने सिरे से किया खारिज
गुल्लू और अमन गांधी जैसे प्रतियोगी ने आसिफ के इस विचार को चुनौती दी और साफ कहा कि मर्दानगी चेहरे के बालों से तय नहीं होती। माही विज ने भी अपनी बात रखते हुए कहा कि आक्रामकता से ज्यादा परिवार मायने रखता है।
सिर्फ घर के अंदर ही नहीं, सोशल मीडिया पर भी यूजर्स ने आसिफ के इस बयान से अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए उनकी कड़ी आलोचना की।
हालांकि, इस पूरे ड्रामे के बावजूद 'बिग बॉस 20' अभी भी दर्शकों के बीच काफी लोकप्रिय बना हुआ है। इस हफ्ते यंग डी एस ए और ईशा को घर से बेघर करने के लिए नॉमिनेट किया गया है।
आप इस शो की सारी हलचल जियो हॉटस्टार या कलर्स टीवी पर देख सकते हैं।