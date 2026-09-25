'बिग बॉस 20' में आसिफ खान ने मर्दानगी पर छेड़ी बहस, मूछों वाली टिप्पणी पर सब भड़के

गुल्लू और अमन गांधी जैसे प्रतियोगी ने आसिफ के इस विचार को चुनौती दी और साफ कहा कि मर्दानगी चेहरे के बालों से तय नहीं होती। माही विज ने भी अपनी बात रखते हुए कहा कि आक्रामकता से ज्यादा परिवार मायने रखता है।

सिर्फ घर के अंदर ही नहीं, सोशल मीडिया पर भी यूजर्स ने आसिफ के इस बयान से अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए उनकी कड़ी आलोचना की।

हालांकि, इस पूरे ड्रामे के बावजूद 'बिग बॉस 20' अभी भी दर्शकों के बीच काफी लोकप्रिय बना हुआ है। इस हफ्ते यंग डी एस ए और ईशा को घर से बेघर करने के लिए नॉमिनेट किया गया है।

आप इस शो की सारी हलचल जियो हॉटस्टार या कलर्स टीवी पर देख सकते हैं।