'चमकीला' के बाद फिर OTT पर तूफान मचाएंगी परिणीति चोपड़ा, 'शक' में इस किरदार से मचाएगी धमाल

रेनसिल डिसिल्वा के निर्देशन में बनी यह क्राइम थ्रिलर सीरीज 'शक' कई दमदार कलाकारों के साथ आ रही है, जिनमें ताहिर राज भसीन और जेनिफर विंगेट भी शामिल हैं।

परिणीति ने बताया कि सीरीज की शूटिंग के दौरान ही उन्हें अपनी प्रेग्नेंसी का पता चला, लेकिन उन्होंने अपने अभिनय पर पूरा ध्यान बनाए रखा।

उनका कहना था कि वह चाहती थीं कि किरदार असली लगे, न कि उनके निजी जीवन से प्रभावित दिखे। 'अमर सिंह चमकीला' से इंडस्ट्री में जोरदार वापसी करने के बाद, यह डिजिटल डेब्यू उनके करियर में एक और नया अध्याय जोड़ रहा है।