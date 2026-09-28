कब और कहां देख सकते हैं परिणीति चोपड़ा की फिल्म 'रिपोर्टिंग लाइव'?
परिणीति चोपड़ा अपनी नई फिल्म 'रिपोर्टिंग लाइव' के साथ स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर वापस आ रही हैं। यह एक इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर है, जो 9 अक्टूबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी।
यह फिल्म अवैध रेत खनन के गंभीर मुद्दे को गहराई से दिखाती है। इसमें ध्रुव त्रिपाठी के निर्देशन में देवेन भोजानी, अमोल पालेकर, आदिल हुसैन और शेखर सुमन जैसे शानदार कलाकार अहम भूमिका में हैं।
ध्रुव ने की वास्तविकता की सराहना
निर्देशक ध्रुव ने बताया कि उनकी टीम ने कहानी को असली और विश्वसनीय बनाने के लिए तथा आम लोगों से जुड़ी बातों पर ध्यान देने के लिए बहुत मेहनत की है। उन्होंने कहा, "मैं उनके इस समर्पण का दिल से आभारी हूं।"
निर्माता पार्थ किरण ठाकुर ने फिल्म में अलग-अलग पीढ़ियों के कलाकारों के मिश्रण को खास बताया। उन्होंने कहा कि परिणीति चोपड़ा और देवेन भोजानी की जोड़ी बिल्कुल अनोखी है, जिसे दर्शकों ने पहले कभी नहीं देखा होगा।