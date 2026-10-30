परिणीति और राघव ने खास अंदाज में मनाया करवाचौथ

परिणीति चोपड़ा ने 35,000 फीट की ऊंचाई पर खोला करवा चौथ का व्रत, देखें वीडियो

लेखन ज्योति सिंह 01:43 pm Oct 30, 202601:43 pm

क्या है खबर?

करवा चौथ 2026 के अवसर पर परिणीति चोपड़ा और राघव चड्‌ढा ने सबसे अनोखा काम किया। दोनों 35,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचे, जहां राघव ने अपने हाथ से पानी पिलाकर अभिनेत्री का व्रत खुलवाया। इस खूबसूरत नजारे का वीडियो भी उन्होंने सोशल मीडिया पर साझा किया है। इस खास अंदाज से परिणीति और राघव ने साबित कर दिया कि दूरी और हालात परंपराओं के आड़े नहीं आते। फैंस भी उनके वीडियो पर प्यार लुटाने से पीछे नहीं हट रहे।