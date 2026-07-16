अक्षय कुमार के नोटिस पर क्या बोले परेश रावल?

अक्षय कुमार के नोटिस पर परेश रावल बोले- वो आहत होंगे कि मैंने ना कैसे कहा

लेखन नेहा शर्मा 07:13 pm Jul 16, 202607:13 pm

क्या है खबर?

पिछले साल जब अभिनेता परेश रावल ने 'हेरा फेरी 3' से अलग होने की घोषणा की थी, तब उन्होंने खूब सुर्खियां बटोरी थीं। पिछले दिनों निर्देशक प्रियदर्शन ने भी ये खुलासा किया है कि वो इस फिल्म का निर्देशन अब नहीं करेंगे। हाल ही में एक इंटरव्यू में परेश ने फिल्म छोड़ने के पीछे की वजह का खुलासा किया है और साथ ही अक्षय कुमार द्वारा उन्हें भेजे गए कानूनी नोटिस पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है।