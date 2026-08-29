टॉम क्रूज और निकोल किडमैन 33 साल बाद फिर साथ? 'डेज ऑफ थंडर' के सीक्वल पर पैरामाउंट की मोहर
पैरामाउंट ने हाल ही में पुष्टि की है कि 1990 की मशहूर रेसिंग फिल्म 'डेज ऑफ थंडर' का दूसरा भाग बनने जा रहा है।
इस नई फिल्म में टॉम क्रूज एक बार फिर अपने पुराने किरदार 'कोल ट्रिकल' के रूप में नजर आएंगे। फिल्म बनाने वाले स्टूडियो को उम्मीद है कि निकोल किडमैन भी इस फिल्म का हिस्सा बनेंगी। पहली फिल्म में निकोल ने टॉम की प्रेमिका का किरदार निभाया था और उस फिल्म के रिलीज होने के कुछ समय बाद ही दोनों ने असल जिंदगी में शादी कर ली थी। हालांकि, अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि इस फिल्म में काम करना या न करना पूरी तरह से निकोल के अपने फैसले पर निर्भर करता है। हालांकि, टॉम चाहते हैं कि उनकी पूर्व पत्नी निकोल भी इस फिल्म में उनके साथ काम करें, क्योंकि पैरामाउंट 33 साल बाद इस प्रोजेक्ट पर आगे बढ़ रहा है।
क्यों पक्की नहीं है निकोल की वापसी?
पिछले 10 सालों में निकोल किडमैन ने मुख्य रूप से महिला निर्देशकों और निर्माताओं के साथ काम करने पर ध्यान दिया है। यही वजह है कि इस फिल्म में उनकी वापसी पूरी तरह से पक्की नहीं है।
अगर वो फिल्म में एक छोटी सी भूमिका (कैमियो) के लिए भी तैयार होती हैं तो वो रोल उनकी पसंद और विचारों के मुताबिक होना चाहिए। अगर निकोल इस फिल्म के लिए हां कह देती हैं तो साल 2001 में अलग होने के बाद ये पहला मौका होगा, जब टॉम क्रूज और निकोल किडमैन किसी फिल्म में एक साथ नजर आएंगे और फैंस के लिए ये एक बहुत बड़ा व यादगार लम्हा होगा।