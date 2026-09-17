हॉलीवुड छोड़ सकता है पैरामाउंट, दांव पर लगीं हजारों नौकरियां और इतने अरब

अगर पैरामाउंट वाकई में लॉस एंजेलिस छोड़ देता है, तो सालाना 58,000 नौकरियां और 21 अरब डॉलर की आर्थिक गतिविधियां खतरे में पड़ सकती हैं।

लॉस एंजेलिस के भविष्य को लेकर चिंतित किसी भी व्यक्ति के लिए यह एक बहुत बड़ी खबर है। हालांकि, बातचीत जारी रहने तक स्टूडियो ने अभी कोई भी अचानक कदम उठाने से मना किया है।

लॉस एंजेलिस की मेयर करेन बास का कहना है कि इस पूरे मामले के सुलझने तक वह मनोरंजन उद्योग से जुड़ी नौकरियों को सुरक्षित रखने पर पूरा ध्यान दे रही हैं।