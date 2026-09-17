हॉलीवुड छोड़ सकता है पैरामाउंट, दांव पर लगीं हजारों नौकरियां और इतने अरब
पैरामाउंट अपने मशहूर हॉलीवुड ठिकाने को छोड़ने पर सोच रहा है। इसकी वजह वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी के साथ उसके 111 अरब डॉलर के विलय (मर्जर) को लेकर चल रही कानूनी लड़ाई है।
कैलिफोर्निया के अटॉर्नी जनरल रॉब बोन्टा और 12 दूसरे राज्य इस सौदे को चुनौती दे रहे हैं। हालात इतने बिगड़ गए थे कि पैरामाउंट ने अपने प्रसिद्ध मेलरोस एवेन्यू स्थित मुख्यालय से लगभग निकलने का मन ही बना लिया था।
पैरामाउंट के बाहर जाने से 58,000 नौकरियां और 21 अरब डॉलर खतरे में
अगर पैरामाउंट वाकई में लॉस एंजेलिस छोड़ देता है, तो सालाना 58,000 नौकरियां और 21 अरब डॉलर की आर्थिक गतिविधियां खतरे में पड़ सकती हैं।
लॉस एंजेलिस के भविष्य को लेकर चिंतित किसी भी व्यक्ति के लिए यह एक बहुत बड़ी खबर है। हालांकि, बातचीत जारी रहने तक स्टूडियो ने अभी कोई भी अचानक कदम उठाने से मना किया है।
लॉस एंजेलिस की मेयर करेन बास का कहना है कि इस पूरे मामले के सुलझने तक वह मनोरंजन उद्योग से जुड़ी नौकरियों को सुरक्षित रखने पर पूरा ध्यान दे रही हैं।