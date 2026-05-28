परमब्रत चट्टोपाध्याय की सोशल मीडिया विवाद पर हाईकोर्ट में सुनवाई, क्या रद्द होगी FIR?
मनोरंजन
अभिनेता-निर्देशक परमब्रत चट्टोपाध्याय कानूनी मुश्किलों में घिर गए हैं। उनके खिलाफ एक FIR दर्ज हुई है, जिसमें आरोप है कि उन्होंने साल 2021 के पश्चिम बंगाल चुनाव नतीजों के ठीक बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए राजनीतिक हिंसा भड़काई थी।
उन्होंने कलकत्ता हाईकोर्ट से इस मामले को रद्द करने की अपील की है। अब इस अपील पर 29 मई को सुनवाई होगी।
शिकायत में परमब्रत और स्वास्तिका पर लगा यह आरोप
शिकायत में दावा किया गया है कि परमब्रत और उनकी सह-अभिनेत्री स्वास्तिका मुखर्जी ने अपने पोस्ट के जरिए धार्मिक और क्षेत्रीय समूहों के बीच आपसी मनमुटाव को बढ़ावा दिया।
स्वास्तिका तो पहले ही पुलिस को अपना बयान दे चुकी हैं, लेकिन परमब्रत अभी तक पुलिस के सामने पेश नहीं हुए हैं।
टॉलीवुड में हो रहे कई बदलाव
यह मामला ऐसे समय में सामने आया है, जब टॉलीवुड में कई राजनीतिक बदलाव देखने को मिल रहे हैं।
एक तरफ, BJP विधायक रुद्रनील घोष फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े मुद्दों को उठा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ परमब्रत ने हाल ही में रचनात्मक स्वतंत्रता से जुड़ी पाबंदियों के एक मुकदमे से खुद को अलग कर लिया है।
उन्होंने स्थानीय फिल्म कर्मचारी महासंघ के साथ निजी तौर पर मामला सुलझा लिया है।