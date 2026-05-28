स्वास्तिका तो पहले ही पुलिस को अपना बयान दे चुकी हैं, लेकिन परमब्रत अभी तक पुलिस के सामने पेश नहीं हुए हैं।

शिकायत में दावा किया गया है कि परमब्रत और उनकी सह-अभिनेत्री स्वास्तिका मुखर्जी ने अपने पोस्ट के जरिए धार्मिक और क्षेत्रीय समूहों के बीच आपसी मनमुटाव को बढ़ावा दिया।

टॉलीवुड में हो रहे कई बदलाव

यह मामला ऐसे समय में सामने आया है, जब टॉलीवुड में कई राजनीतिक बदलाव देखने को मिल रहे हैं।

एक तरफ, BJP विधायक रुद्रनील घोष फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े मुद्दों को उठा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ परमब्रत ने हाल ही में रचनात्मक स्वतंत्रता से जुड़ी पाबंदियों के एक मुकदमे से खुद को अलग कर लिया है।

उन्होंने स्थानीय फिल्म कर्मचारी महासंघ के साथ निजी तौर पर मामला सुलझा लिया है।