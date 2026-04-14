तापसी पन्नू का आंखों पर पट्टी बांधकर एक्शन, 'गांधारी' में दिखेगी मां के अटूट प्यार की कहानी
तापसी पन्नू की अगली नेटफ्लिक्स की फिल्म को अब 'गांधारी' नाम दिया गया है। इस फिल्म को देवेश मखीजा ने निर्देशित किया है और कहानी कनिका धिल्लों ने लिखी है।
फिल्म की कहानी एक माँ की अपने अगवा किए गए बच्चे को बचाने की कड़ी लड़ाई के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसमें तापसी आँखों पर पट्टी बांधकर एक्शन करती नजर आएंगी। यह कोई आम थ्रिलर फिल्म नहीं है।
फिल्म 'गांधारी' महाभारत की गांधारी से प्रेरित
फिल्म में महाभारत की गांधारी से प्रेरणा ली गई है, जो अपनी आँखों पर पट्टी बांधकर रहने के अपने फैसले के लिए जानी जाती हैं। उनका जीवन ताकत और कमजोरी दोनों का प्रतीक है।
स्वस्तिका मुखर्जी और ईशवाक सिंह इस फिल्म में तापसी के साथ नजर आएंगे।
इस फिल्म के साथ तापसी और लेखिका कनिका धिल्लों की सफल जोड़ी मां के अटूट प्यार और संघर्ष की एक और दमदार कहानी लेकर आ रही है। दोनों ने पहले 'हसीन दिलरुबा' और 'मनमर्जियां' में साथ काम किया है।