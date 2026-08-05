सिर्फ 5-6 सीन के लिए क्यों राजी हुए पंकज त्रिपाठी? बताई 'ओह माय डॉग' में कैमियो की खास वजह

फिल्म में पंकज की भूमिका सिर्फ 5 या 6 सीन की है। दरअसल, वे इस किरदार को ज्यादा प्रचारित नहीं करना चाहते थे, लेकिन जब अमित ने उनसे फिल्म के प्रचार के लिए कहा, तो वे मान गए।

पंकज ने बताया, 'मैंने यह भूमिका दोस्ती के नाते किया है, क्योंकि मुझे कहानी और निर्देशक दोनों ही पसंद हैं।'

इसके अलावा, अपनी डायरी में यह तारीख भी नोट कर लें, उनकी अगली बड़ी फिल्म 'मिर्जापुर: द मूवी' 4 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। इसका ट्रेलर 11 अगस्त को आएगा।