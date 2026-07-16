पंकज त्रिपाठी ने 'ओह माय डॉग' के लिए नहीं ली फीस, वजह जान आप भी हो जाएंगे भावुक

यह फिल्म एक बच्चे और उसके कुत्ते के बीच के खूबसूरत रिश्ते को बड़े प्यार से दिखाती है। इसमें प्यार, वफादारी और दया की भावना को खास तौर पर उजागर किया गया है।

फिल्म में माही राय, गीता अग्रवाल शर्मा, राजेश कुमार, पवन मल्होत्रा, सुलक्षणा बरुआ और विजय मिश्रा जैसे कलाकार भी हैं।

यह फिल्म 31 जुलाई को सिनेमाघरों में दस्तक देगी, जो लोग दिल को छू लेने वाली कहानियां या कुत्तों से जुड़े किस्से पसंद करते हैं, उनके लिए यह फिल्म देखना एक अच्छा अनुभव हो सकता है।