पंकज त्रिपाठी की बतौर निर्माता नई पारी, इस दिन रिलीज होगी वेब सीरीज 'परफेक्ट फैमिली' मनोरंजन Jun 13, 2026

अभिनेता पंकज त्रिपाठी अब पहली बार निर्माता बनने जा रहे हैं। उनकी नई वेब सीरीज 'परफेक्ट फैमिली' 26 जून को सोनी लिव पर रिलीज होने वाली है।

ये आठ एपिसोड की एक कॉमेडी-ड्रामा सीरीज है, जो 'करकारिया परिवार' की कहानी पर आधारित है। कहानी में मोड़ तब आता है, जब परिवार के एक बच्चे की भावनात्मक दिक्कतों की वजह से पूरे परिवार को थेरेपी लेनी पड़ती है। थेरेपी के इसी दौर में हंसते-हंसाते इस परिवार के कई पुराने राज और उनकी असली भावनाएं धीरे-धीरे सबके सामने आने लगती हैं।