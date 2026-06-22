जमीन विवाद में पंकज त्रिपाठी के भाई पर हुआ बेरहम हमला, खबर सुनते ही पटना भागे अभिनेता

पंकज के भाई की हालत स्थिर, आरोपी हुआ गिरफ्तार

पंकज अपने भाई की रिकवरी के लिए कुछ दिनों तक पटना में ही रहने वाले हैं। परिवार के करीबी लोगों ने बताया है कि विजेंद्रनाथ की हालत अभी स्थिर है और डॉक्टर लगातार उनकी निगरानी कर रहे हैं।

पुलिस ने इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच जारी है। फिलहाल, पूरा परिवार विजेंद्रनाथ के जल्द ठीक होने पर ही ध्यान दे रहा है।