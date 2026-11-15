शादी के बारे में बोलीं सुप्रिया पाठक

सुप्रिया पाठक ने खोला राज- 1 घंटे में शादी न होती तो लौट जाते पंकज कपूर

लेखन सयाली 03:59 pm Nov 15, 202603:59 pm

क्या है खबर?

सूरज बड़जात्या की नई फिल्म 'ये प्रेम मोल लिया' के प्रचार के लिए फिल्म के सभी कलाकार 'द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो' में पहुंचे थे। एपिसोड के दौरान कपिल शर्मा ने सुप्रिया पाठक और पंकज कपूर की शादी की एक तस्वीर दिखाई, जिसमें अभिनेता नाराज नजर आ रहे थे। जब कपिल ने सुप्रिया से पूछा कि पंकज किस बात से नाराज थे तो उन्होंने खुलासा किया कि अभिनेता ने शादी के लिए केवल 1 घंटे का समय दिया था।