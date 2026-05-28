मास्टरशेफ पंकज भदौरिया ने किया ब्रेस्ट कैंसर का खुलासा, फैंस से मांगी दुआएं
मनोरंजन
पंकज भदौरिया, जिन्होंने मास्टरशेफ इंडिया का पहला खिताब जीतकर इतिहास रचा था, ने खुलासा किया कि उन्हें ब्रेस्ट कैंसर का पता चला है।
28 मई, 2026 को उन्होंने अस्पताल से एक पोस्ट के जरिए बताया कि वे फिलहाल मेडिकल टेस्ट करवा रही हैं।
पंकज ने की प्रशंसकों से प्रार्थना की गुजारिश
पंकज ने अपने प्रशंसकों से प्रार्थना करने की गुजारिश की है। उन्होंने कहा, 'जैसा कि लोग कहते हैं, प्रार्थनाएं चमत्कार करती हैं। इसलिए, कृपया मुझे अपनी दुआओं में याद रखें।'
पंकज ने कब जीता था 'मास्टरशेफ इंडिया'
सेलिब्रिटी शेफ बनने से पहले, पंकज 16 साल तक इंग्लिश टीचर थीं। साल 2010 में मास्टरशेफ इंडिया जीतने के बाद, वह एक जानी-मानी टीवी होस्ट और डिजिटल क्रिएटर बन गईं।
उन्होंने अपनी रेसिपी और कुकिंग टिप्स से लाखों लोगों को प्रेरित किया है।