मास्टरशेफ पंकज भदौरिया ने किया ब्रेस्ट कैंसर का खुलासा, फैंस से मांगी दुआएं मनोरंजन May 28, 2026

पंकज भदौरिया, जिन्होंने मास्टरशेफ इंडिया का पहला खिताब जीतकर इतिहास रचा था, ने खुलासा किया कि उन्हें ब्रेस्ट कैंसर का पता चला है।

28 मई, 2026 को उन्होंने अस्पताल से एक पोस्ट के जरिए बताया कि वे फिलहाल मेडिकल टेस्ट करवा रही हैं।