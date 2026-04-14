रणबीर को छोड़ अहान पांडे पर YRF का दांव, मोहित सूरी की रोमांटिक कॉमेडी में दिखाएंगे जलवा मनोरंजन Apr 14, 2026

अहान पांडे फिर से लाइमलाइट में हैं। यश राज फिल्म्स के लिए मोहित सूरी की आने वाली रोमांटिक कॉमेडी में अहान लीड रोल में नजर आएंगे। इस फिल्म की कहानी उम्र के अंतर वाली एक प्रेम कहानी होगी। दिलचस्प बात यह है कि मोहित सूरी ने पहले इस फिल्म के लिए रणबीर कपूर के साथ काम करने की सोची थी, लेकिन आदित्य चोपड़ा ने अहान के साथ एक और रोमांटिक कॉमेडी फिल्म बनाने का सुझाव दिया था। इस फिल्म की शूटिंग साल के अंत तक शुरू होने वाली है।