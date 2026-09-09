पामेला एंडरसन ने हेपेटाइटिस सी से ऐसे जीती जंग

उस समय डॉक्टरों ने पामेला को बताया था कि उनके पास जीने के लिए केवल 10 साल बचे हैं। यह सुनकर उन्हें 'मौत की सजा' जैसा लगा, खासकर तब जब वे अपने 2 छोटे बेटों की परवरिश कर रही थीं।

साल 2015 में, FDA से मंजूरी मिले एक नए इलाज के बाद वे पूरी तरह स्वस्थ हो गईं। इस पल को उन्होंने 'असली आशीर्वाद' बताया। गाला में एंडरसन ने कहा कि उन्हें मौत का डर नहीं था, बल्कि डर इस बात का था कि उनके छोटे बच्चों का भविष्य क्या होगा।

उन्होंने दृढ़ता से कहा, "मैं कोई पीड़ित नहीं हूं, मैं एक विजेता हूं।"