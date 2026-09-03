इस OTT पर रिलीज हुई 'पल्लबरुसु', अनुराग कश्यप ने की जमकर तारीफ

यह कहानी तेलंगाना के एक गांव की है, जहां एक बुजुर्ग पिता पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हैं कि उनका बेटा उन्हें एक साधारण सा दांत का ब्रश खरीदकर नहीं देता।

हालांकि, कहानी में जितनी उम्मीद की जाती है, उससे कहीं अधिक दिल को छूने वाले पल मौजूद हैं। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर भले ही सिर्फ 14 लाख रुपये की कुल नेट कमाई की हो, लेकिन इसकी ताजा कहानी को दर्शकों ने खूब पसंद किया।

जाने-माने फिल्म निर्माता अनुराग कश्यप ने इसकी तारीफ करते हुए कहा, 'मुझे लगता है कि इस फिल्म का शीर्षक 'टूथब्रश' है। यह उदय चौहान निर्देशित तेलुगु सिनेमा की सबसे मजेदार, दिलचस्प और अप्रत्याशित ड्रामा-कॉमेडी है।'

तो, अगर आपको सच्चे जजबात (और थोड़ी हंसी) वाली अलग हटकर फिल्में पसंद हैं, तो यह आपके लिए देखने लायक हो सकती है।