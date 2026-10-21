सलमान खान पर पलाश सेन का पलटवार

सलमान पर पलाश सेन का हमला- तलवार के सहारे जिएंगे तो तलवार से ही मारे जाएंगे

लेखन नेहा शर्मा 06:31 pm Oct 21, 202606:31 pm

क्या है खबर?

'बिग बॉस 20' के एक एपिसोड में सलमान खान ने उन ट्रोल्स और बॉलीवुड के उन लोगों को खरी-खोटी सुनाई थी, जो साथी कलाकारों के खिलाफ पैसे देकर नकारात्मक प्रचार करवाते हैं। अब इस मुद्दे पर 'युफोरिया' बैंड के मशहूर गायक और अभिनेता पलाश सेन का बड़ा बयान सामने आया है। पलाश ने एक इंटरव्यू में सलमान पर ही निशाना साधते हुए आरोप लगाया है कि वो खुद भी इस समस्या की शुरुआत करने वालों में शामिल रहे हैं।