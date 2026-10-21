पलाश सेन ने विवादों में घिरे दलेर मेहंदी का किया समर्थन, जानिए क्या बोले
दलेर मेहंदी पर आरोप लगे थे कि उन्होंने नशे में परफॉर्म किया था। अब पलाश सेन उनके बचाव में सामने आए हैं। पलाश ने इंस्टाग्राम पर बताया कि दलेर शराब नहीं पीते हैं।
उन्होंने इन सभी दावों को झूठा करार दिया है। पलाश ने दलेर को अपना भाई बताया और उनके महान कलाकार होने की तारीफ भी की।
साथ ही, उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि दलेर अपने संगीत से दर्शकों के दिलों में कितनी खुशी भर देते हैं।
पलाश ने की दलेर के व्यक्तित्व और विरासत की तारीफ
पलाश का यह पोस्ट सिर्फ दलेर पर लगे आरोपों पर सफाई देने के लिए नहीं था। बल्कि, यह दलेर के बेहतरीन व्यक्तित्व और संगीत के जरिये लोगों में खुशी बांटने के उनके समर्पण को एक दिल से दिया गया सम्मान भी था।
दलेर के साथ खड़े होकर, पलाश ने उनके फैंस को उनकी ईमानदारी का भरोसा दिलाया। उन्होंने सभी को संगीत जगत पर दलेर के लंबे समय तक बने रहने वाले प्रभाव की भी याद दिलाई।
पलाश ने लिखा, "लेकिन मेरे लिए, तुम सिर्फ मेरे भाई हो, एक ऐसे इंसान जिसका दिल ज्यादातर लोगों की सोच से कहीं ज्यादा बड़ा और नेक है।"