पलाश सेन ने विवादों में घिरे दलेर मेहंदी का किया समर्थन, जानिए क्या बोले

पलाश का यह पोस्ट सिर्फ दलेर पर लगे आरोपों पर सफाई देने के लिए नहीं था। बल्कि, यह दलेर के बेहतरीन व्यक्तित्व और संगीत के जरिये लोगों में खुशी बांटने के उनके समर्पण को एक दिल से दिया गया सम्मान भी था।

दलेर के साथ खड़े होकर, पलाश ने उनके फैंस को उनकी ईमानदारी का भरोसा दिलाया। उन्होंने सभी को संगीत जगत पर दलेर के लंबे समय तक बने रहने वाले प्रभाव की भी याद दिलाई।

पलाश ने लिखा, "लेकिन मेरे लिए, तुम सिर्फ मेरे भाई हो, एक ऐसे इंसान जिसका दिल ज्यादातर लोगों की सोच से कहीं ज्यादा बड़ा और नेक है।"