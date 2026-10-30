पलक तिवारी और इब्राहिम अली खान का हुआ ब्रेकअप

पलक तिवारी और इब्राहिम अली खान के अलग हुए रास्ते? आपसी सहमति से किया किनारा

लेखन ज्योति सिंह 04:14 pm Oct 30, 202604:14 pm

क्या है खबर?

पलक तिवारी और इब्राहिम अली खान सिनेमा के वो सितारे हैं, जिनके कथित रिश्ते की चर्चा खूब होती है। हालांकि, ताजा अपडेट है कि दोनों ने अपने-अपने रास्तों को अलग कर लिया है। यह भी कहा जा रहा है कि उन्होंने ऐसा फैसला आपसी सहमति के साथ लिया। इस खबर ने उनके फैंस को न सिर्फ हैरान कर दिया, बल्कि वह दुखी भी हो गए हैं। बता दें, पलक और इब्राहिम कथित तौर पर पिछले 3 साल से साथ थे।