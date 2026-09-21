पाकिस्तानी RJ ने वीडियो साझा करते हुए मांगी माफी

सलमान खान की फटकार से बदले पाकिस्तानी RJ के सुर, कैटरीना कैफ से मांगी माफी

लेखन ज्योति सिंह 03:13 pm Sep 21, 202603:13 pm

क्या है खबर?

अंबानी परिवार के गणेशोत्सव में शामिल हुईं कैटरीना कैफ अपने बढ़े वजन को लेकर आलोचनाओं में घिर गई थीं। हालांकि, ऋतिक रोशन से लेकर पाकिस्तानी अभिनेता अली जफर तक उनके समर्थन में उतरे। खुद सलमान खान ने 'बिग बॉस 20' के 'वीकेंड का वार' एपिसोड में ट्रोलर्स को फटकारा। अभिनेता ने कहा था कि वह अभी-अभी एक बच्चे की मां बनी हैं, इसलिए उनका सम्मान करना चाहिए। अब पाकिस्तानी RJ डॉ एजाज वारिस ने इस मामले में माफी मांगी है।