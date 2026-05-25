पद्म अवॉर्ड्स 2026 में लगेगा सितारों का मेला, धर्मेंद्र को मिलेगा पद्म विभूषण

किन लोगों को मिलेगा यह सम्मान?

बॉलीवुड के दिवंगत एक्टर धर्मेंद्र को उनकी यादगार फिल्मों के लिए पद्म विभूषण मिलेगा। मलयालम सुपरस्टार मामूट्टी को इस साल पद्म भूषण मिला है, जो उनके पहले मिले पद्म श्री से एक कदम आगे है।

गायिका अलका याज्ञनिक को भी पद्म भूषण से नवाजा गया है। इनके अलावा, आर माधवन, प्रोसेनजीत चटर्जी, अनिल कुमार रस्तोगी, अरविंद वैद्य और सतीश शाह जैसे कई जाने-माने नाम भी इस सूची में शामिल है।

यह सम्मान फिल्म इंडस्ट्री में उनके दशकों के रचनात्मक योगदान और प्रभाव को दर्शाता है।