पद्म अवॉर्ड्स 2026 में लगेगा सितारों का मेला, धर्मेंद्र को मिलेगा पद्म विभूषण
25 मई को राष्ट्रपति भवन में पद्म अवॉर्ड 2026 का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 131 ऐसी शख्सियतों को सम्मानित करेंगी, जिनका कला, विज्ञान और सार्वजनिक जीवन में असाधारण योगदान रहा है।
इस सूची में पांच पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्म श्री शामिल हैं। भारतीय प्रतिभाओं के लिए यह एक अहम वर्ष होगा।
किन लोगों को मिलेगा यह सम्मान?
बॉलीवुड के दिवंगत एक्टर धर्मेंद्र को उनकी यादगार फिल्मों के लिए पद्म विभूषण मिलेगा। मलयालम सुपरस्टार मामूट्टी को इस साल पद्म भूषण मिला है, जो उनके पहले मिले पद्म श्री से एक कदम आगे है।
गायिका अलका याज्ञनिक को भी पद्म भूषण से नवाजा गया है। इनके अलावा, आर माधवन, प्रोसेनजीत चटर्जी, अनिल कुमार रस्तोगी, अरविंद वैद्य और सतीश शाह जैसे कई जाने-माने नाम भी इस सूची में शामिल है।
यह सम्मान फिल्म इंडस्ट्री में उनके दशकों के रचनात्मक योगदान और प्रभाव को दर्शाता है।