एआर रहमान ने 'रामायण' की रिलीज से पहले मुंबई को मंत्रमुग्ध किया, अब दिल्ली में होगा अगला धमाल

इस शानदार शो में रहमान ने 'ताल से ताल' और 'छैया छैया' जैसे सदाबहार गानों को 'वंदे मातरम' के साथ बेहद खूबसूरती से पेश किया।

उनके वंडरमेंट टूर का अगला पड़ाव 21 नवंबर को दिल्ली में है। रहमान अपने संगीत से लगातार यह दिखा रहे हैं कि कैसे यह हर उम्र और हर पृष्ठभूमि के लोगों को एकजुट कर सकता है।