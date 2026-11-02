एआर रहमान ने 'रामायण' की रिलीज से पहले मुंबई को मंत्रमुग्ध किया, अब दिल्ली में होगा अगला धमाल
मनोरंजन
रविवार रात मुंबई के जियो वर्ल्ड गार्डन में संगीतकार एआर रहमान ने समां बांध दिया। वहां 10,000 से ज्यादा प्रशंसक उनके हिट गानों पर झूमते और सुर मिलाते नजर आए।
'जय हो', 'फना' और 'रूबारू' जैसे शानदार गानों की गूंज पूरे कार्यक्रम में थी। यह कॉन्सर्ट रहमान के बेमिसाल संगीत का जश्न मनाने के लिए आयोजित किया गया था।
21 नवंबर को दिल्ली में रहमान का होगा कॉन्सर्ट
इस शानदार शो में रहमान ने 'ताल से ताल' और 'छैया छैया' जैसे सदाबहार गानों को 'वंदे मातरम' के साथ बेहद खूबसूरती से पेश किया।
उनके वंडरमेंट टूर का अगला पड़ाव 21 नवंबर को दिल्ली में है। रहमान अपने संगीत से लगातार यह दिखा रहे हैं कि कैसे यह हर उम्र और हर पृष्ठभूमि के लोगों को एकजुट कर सकता है।