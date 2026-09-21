क्राइम से कॉमेडी तक, OTT पर इस हफ्ते आ रही हैं ये जबरदस्त फिल्में-सीरीज
क्या है खबर?
अगस्त का चौथा हफ्ता OTT दर्शकों के लिए काफी खास होने वाला है। 21 सितंबर से 27 सितंबर के बीच कई नई फिल्में और वेब सीरीज अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर दस्तक देने वाली हैं। इस दौरान क्राइम थ्रिलर, कॉमेडी, ड्रामा और रियलिटी शो जैसे कई जॉनर की मनोरंजक कहानियां देखने को मिलेंगी। अगर आप नई रिलीज का इंतजार कर रहे हैं, तो आइए जानते हैं इस हफ्ते OTT पर कौन-कौन सी फिल्में और सीरीज रिलीज होंगी।
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'शक: ट्रस्ट नो वन' और 'हुंकार- द रोर'
परिणीति चोपड़ा की 'शक: ट्रस्ट नो वन' को आप 24 सितंबर, 2026 को नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। इसकी कहानी एक ऐसी मां के इर्द-गिर्द घूमती है, जो अपने लापता बच्चे की तलाश का लंबा और मुश्किल सफर तय करती है।
'हुंकार- द रोर' क्राइम-कोर्टरूम थ्रिलर है, जिसे आप 25 सितंबर से जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं। इसमें अनीत पड्डा और रघुबीर यादव मुख्य भूमिका में हैं।
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'अगाधा' और 'राइज एंड फॉल सीजन 2'
फिल्म 'अगाधा' को आप 25 सितंबर से Zee5 पर स्ट्रीम होगी। इसकी कहानी आध्यात्मिक शक्तियों से संपन्न एक महिला के इर्द-गिर्द घूमती है।
'राइज एंड फॉल' का सीजन 2 26 सितंबर, 2026 से प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होने वाला है। इस शो में 15 प्रतियोगी शामिल होंगे। वहीं इस शो को क्रिकेट के दिग्गज वीरेंद्र सहवाग द्वारा होस्ट करने वाले हैं। आपको बता दें इसका पहला सीजन अशनीर ग्रोवर ने होस्ट किया था।
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'बकैती सीजन 2' और 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो सीजन'
'बकैती सीजन 2' 25 सितंबर से Zee5 पर स्ट्रीम होने वाला है। इस शो में राजेश तैलंग, शीबा चड्ढा, आदित्य शुक्ला, तान्या शर्मा, जैसे सितारे मुख्य भूमिका में दिखाई देंगे।
'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' का सीजन 5 नेटफ्लिक्स पर 26 सितंबर से आने वाला है। हाल ही में इसका प्रोमो आया है, जिसे देखकर सभी इसके स्ट्रीम होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।