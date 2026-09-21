OTT पर इस हफ्ते रिलीज होंगी ये शानदार फिल्में और सीरीज

क्राइम से कॉमेडी तक, OTT पर इस हफ्ते आ रही हैं ये जबरदस्त फिल्में-सीरीज

लेखन अंशिका शुक्ला 05:02 pm Sep 21, 202605:02 pm

क्या है खबर?

अगस्त का चौथा हफ्ता OTT दर्शकों के लिए काफी खास होने वाला है। 21 सितंबर से 27 सितंबर के बीच कई नई फिल्में और वेब सीरीज अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर दस्तक देने वाली हैं। इस दौरान क्राइम थ्रिलर, कॉमेडी, ड्रामा और रियलिटी शो जैसे कई जॉनर की मनोरंजक कहानियां देखने को मिलेंगी। अगर आप नई रिलीज का इंतजार कर रहे हैं, तो आइए जानते हैं इस हफ्ते OTT पर कौन-कौन सी फिल्में और सीरीज रिलीज होंगी।