इस हफ्ते OTT पर लगेगा साउथ फिल्मों का मेला, जानें कौन-कौन सी होंगी रिलीज
क्या है खबर?
अगस्त के चौथे हफ्ते में OTT प्लेटफॉर्म पर साउथ सिनेमा की कई शानदार फिल्में रिलीज होने वाली हैं। इन फिल्मों में दर्शकों को रोमांस, क्राइम थ्रिलर, हॉरर और अन्य कई जॉनर की कहानियां देखने को मिलेंगी। अगर आप साउथ की फिल्मों के शौकीन हैं और नई रिलीज का इंतजार कर रहे हैं, तो यह हफ्ता आपके लिए खास हो सकता है। ऐसे में आइए जानते हैं, ये फिल्में कब और किस OTT प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम होंगी।
#1 & #2
'अगाधा' और 'हबीबी'
हॉरर थ्रिलर फिल्म 'अगाधा' 25 सितंबर को रिलीज होन वाली है। इसे आप OTT प्लेटफॉर्म ZEE5 पर देख सकते हैं। इसमें एक महिला महादेवी की कहानी दिखाई जाएगी।
रोमांटिक ड्रामा फिल्म 'हबीबी' 25 सितंबर को स्ट्रीम हो सकती है। इसे आप OTT प्लेटफॉर्म सोनी लिव पर देख सकते हैं। फिल्म में ईशा एम, मालविका मनोज, कश्तुरी राजा और धनश्री सुधाकरण जैसे अभिनेता नजर आएंगे।
#3 & #4
'अंगीकारम' और 'मैंगो पच्चा'
कोर्टरूम ड्रामा फिल्म 'अंगीकारम' 25 सितंबर से सन नेक्स्ट पर स्ट्रीम होने वाली है। इस फिल्म में कोटापाडी जे. राजेश और सिंधूरी विश्वनाथ मुख्य भूमिका में नजर आ रहे हैं।
कन्नड़ एक्शन क्राइम थ्रिलर फिल्म 'मैंगो पच्चा' 25 सितंबर को जियो हॉटस्टार पर आने वाली है। काजल कुंदर, मयूर पटेल और उग्रम मंजू की ये फिल्म हिंदी समेत कई अन्य भाषा में आएगी।
जानकारी
#5 'टॉक्सिक'
गैंगस्टर ड्रामा फिल्म 'टॉक्सिक' सिनेमाघरों में तहलका मचाने के बाद अब 25 सितंबर से OTT प्लेटफॉर्म ZEE5 पर रिलीज होने वाली है। इस फिल्म में यश के साथ-साथ कियारा आडवाणी, नयनतारा, तारा सुतारिया और हुमा कुरैशी मुख्य भूमिका में नजर आ रही हैं।