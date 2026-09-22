OTT पर इस हफ्ते कौन-कौन सी साउथ की फिल्में होंगी रिलीज

इस हफ्ते OTT पर लगेगा साउथ फिल्मों का मेला, जानें कौन-कौन सी होंगी रिलीज

लेखन अंशिका शुक्ला 12:32 pm Sep 22, 202612:32 pm

क्या है खबर?

अगस्त के चौथे हफ्ते में OTT प्लेटफॉर्म पर साउथ सिनेमा की कई शानदार फिल्में रिलीज होने वाली हैं। इन फिल्मों में दर्शकों को रोमांस, क्राइम थ्रिलर, हॉरर और अन्य कई जॉनर की कहानियां देखने को मिलेंगी। अगर आप साउथ की फिल्मों के शौकीन हैं और नई रिलीज का इंतजार कर रहे हैं, तो यह हफ्ता आपके लिए खास हो सकता है। ऐसे में आइए जानते हैं, ये फिल्में कब और किस OTT प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम होंगी।