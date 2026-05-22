धनुष की 'कारा' का इंतजार खत्म, जानें कब और कहां देख पाएंगे फिल्म मनोरंजन May 22, 2026

अगर आप थिएटर में धनुष की एक्शन से भरपूर तमिल थ्रिलर 'कारा' नहीं देख पाए थे, तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। 28 मई से यह फिल्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलेगी।

विग्नेश राजा के निर्देशन में बनी यह फिल्म ग्रामीण परिवेश पर आधारित है और इसमें ढेर सारे इमोशन भी हैं। आप इसे तमिल, तेलुगू के साथ-साथ दूसरी भाषाओं में भी देख सकते हैं।