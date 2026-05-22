धनुष की 'कारा' का इंतजार खत्म, जानें कब और कहां देख पाएंगे फिल्म
मनोरंजन
अगर आप थिएटर में धनुष की एक्शन से भरपूर तमिल थ्रिलर 'कारा' नहीं देख पाए थे, तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। 28 मई से यह फिल्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलेगी।
विग्नेश राजा के निर्देशन में बनी यह फिल्म ग्रामीण परिवेश पर आधारित है और इसमें ढेर सारे इमोशन भी हैं। आप इसे तमिल, तेलुगू के साथ-साथ दूसरी भाषाओं में भी देख सकते हैं।
दर्शकों को कैसी लगी फिल्म 'कारा'?
आलोचकों की राय भले ही बंटी हुई थी, लेकिन दर्शकों को यह फिल्म खूब पसंद आई, खासकर धनुष और के.एस. रवि कुमार के बीच के जबरदस्त सीन। फिल्म का इंटरवल ब्लॉक दर्शकों को बेहद पसंद आया और दूसरे हाफ का सर्वाइवल ड्रामा वाला माहौल भी।
इसके अलावा, फिल्म में जी.वी. प्रकाश कुमार का संगीत और थनी ईस्वर की सिनेमैटोग्राफी ने कहानी को एक नई गहराई दी, जिसकी खूब तारीफ हुई है।