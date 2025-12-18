'धुरंधर' का कहर बॉक्स ऑफिस पर जारी, 'किस किसको प्यार करूं 2' का बुरा हाल
क्या है खबर?
बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' हर दिन बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई कर रही है। फिल्म 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में आई थ और 13 दिन पूरे करने के बावजूद दर्शकों को अपनी तरफ खींचने में कामयाबी हासिल कर रही है। अब 'धुरंधर' की नजर 450 करोड़ रुपये के क्लब में अपनी जगह बनाना है। दूसरी तरफ, कपिल शर्मा की 'किस किसको प्यार करूं 2' पस्त पड़ती दिख रही है। आइए जानते हैं दोनों फिल्मों की ताजा कमाई।
कलेक्शन
'धुरंधर' का 13वें दिन का कारोबार
'धुरंधर' दूसरे हफ्ते के कारोबारी दिनों पर भी अच्छा प्रदर्शन कर रही है, लेकिन 13वें दिन कमाई में थोड़ी गिरावट आई है।सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म ने दूसरे बुधवार को 25.50 करोड़ रुपये कमाए हैं। यह आंकड़े 12वें दिन 30.5 करोड़ और 11वें दिन भी 30.5 करोड़ के मुकाबले थोड़े कम हैं। फिल्म ने घरेलु बॉक्स ऑफिस पर कुल 437.25 करोड़ रुपये बटोर लिए हैं और दुनियाभर में कमाई करीब 639 करोड़ रुपये हो चुकी है।
गिरावट
'किस किसको प्यार करूं 2' की कमाई में गिरावट दर्ज
अनुकल्प गोस्वामी के निर्देशन में बनी फिल्म 'किस किसको प्यार करूं 2' हर दिन पस्त पड़ रही है। सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, इसने रिलीज के 6वें दिन सिर्फ 75 लाख रुपये का कारोबार किया है। फिल्म ने पांचवें दिन 1.1 करोड़ रुपये कमाए थे, लेकिन अगले ही दिन कमाई में गिरावट दर्ज की गई है। कपिल की फिल्म ने 6 दिनों में बॉक्स ऑफिस पर कुल 10 करोड़ रुपये बटोरे हैं और यह फ्लॉप होने की कगार पर है।