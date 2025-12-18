'धुरंधर' का कहर बॉक्स ऑफिस पर जारी, 'किस किसको प्यार करूं 2' का बुरा हाल

'धुरंधर' का कहर बॉक्स ऑफिस पर जारी

लेखन ज्योति सिंह 09:34 am Dec 18, 202509:34 am

बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' हर दिन बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई कर रही है। फिल्म 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में आई थ और 13 दिन पूरे करने के बावजूद दर्शकों को अपनी तरफ खींचने में कामयाबी हासिल कर रही है। अब 'धुरंधर' की नजर 450 करोड़ रुपये के क्लब में अपनी जगह बनाना है। दूसरी तरफ, कपिल शर्मा की 'किस किसको प्यार करूं 2' पस्त पड़ती दिख रही है। आइए जानते हैं दोनों फिल्मों की ताजा कमाई।