ऑस्कर 2026: भारत की उम्मीदों पर पानी, डॉक्यूमेंट्री फीचर और शॉर्ट दोनों श्रेणियों में मिली मायूसी

ऑस्कर 2026 में भारत की तमाम उम्मीदें भारतीय-अमेरिकी फिल्म निर्माता गीता गांध्बीर पर टिकी थीं। गीता ने 'बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर' और 'बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट' दोनों श्रेणियों में एक साथ नामांकित होकर इतिहास रचा था। वो ऑस्कर के इतिहास में 1 ही साल में इन दोनों श्रेणियों में नामांकन पाने वाली पहली महिला बनी थीं। हालांकि अंत में भारत के हाथ मायूसी लगी और ये ऐतिहासिक उम्मीद पुरस्कार में तब्दील नहीं हो सकी।

बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट की श्रेणी में 'द डेविल इज बिजी' ऑस्कर से चूकी ऑस्कर 2026 में भारत की सबसे मजबूत दावेदारी 'बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट' श्रेणी में मानी जा रही थी। भारतीय-अमेरिकी फिल्म निर्माता गीता गांध्बीर और क्रिस्टलिन हैम्पटन द्वारा सह-निर्देशित फिल्म 'द डेविल इज बिजी' इस पुरस्कार की दौड़ में सबसे आगे थी। इस रेस में 'ऑल द एम्प्टी रूम्स' के निर्माताओं ने बाजी मारी और ऑस्कर की ट्रॉफी अपने नाम की। 'द डेविल इज बिजी' की हार के साथ ही भारत का इस श्रेणी में जीत दर्ज करने का सपना टूट गया।

हार सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर की श्रेणी में भी भारत पिछड़ा डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट के साथ-साथ सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर की श्रेणी में भी भारत की उम्मीदें गीता पर टिकी थीं। उनकी फिल्म 'द परफेक्ट नेबर' पुरस्कार की दौड़ में शामिल थी, लेकिन यहां भी निराशा हाथ लगी। इस श्रेणी में 'मिस्टर नो बडी अगेंस्ट पुतिन' के निर्माताओं को ऑस्कर से नवाजा गया। इस हार के साथ ही गीता का ऐतिहासिक 'डबल नॉमिनेशन' जीत में तब्दील नहीं हो सका और 98वें एकेडमी अवार्ड्स में भारत का सफर बिना किसी ट्रॉफी के समाप्त हुआ।

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कहानी 'द डेविल इज बिजी' और 'द परफेक्ट नेबर' की कहानी 'द डेविल इज बिजी' डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट ये 31 मिनट की फिल्म अटलांटा में एक महिला स्वास्थ्य क्लिनिक की सुरक्षा प्रमुख ट्रेसी के संघर्षपूर्ण दिन को दिखाती है। फिल्म दर्शाती है कि कैसे गर्भपात पर कड़े प्रतिबंधों और भारी विरोध प्रदर्शनों के बीच ट्रेसी मरीजों और स्टाफ की सुरक्षा के लिए डटी रहती हैं। दूसरी ओर नेटफ्लिक्स पर आई गीता की डॉक्यूमेंट्री 'द परफेक्ट नेबर' फ्लोरिडा में जून 2023 में हुई एक वास्तविक हत्या की घटना पर आधारित है।

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