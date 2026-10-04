बेंगलुरु के भारी जाम में फंसे ऑस्कर विजेता एआर रहमान, वीडियो देख लोग बोले- यहां कोई नहीं बच सकता
मनोरंजन
ऑस्कर विजेता संगीतकार एआर रहमान भी एक कॉन्सर्ट के बाद बेंगलुरु के ट्रैफिक जाम में फंस गए। अभिनेता मनोज कुमार ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें रहमान अपनी कार में बैठे नजर आ रहे हैं। वीडियो के साथ मजाकिया अंदाज में लिखा गया, 'बेंगलुरु के ट्रैफिक से ऑस्कर विजेता भी नहीं बच सकते।'
ऑनलाइन दर्शकों और बेंगलुरु के स्थानीय लोगों ने दी प्रतिक्रिया
ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। लोगों ने कमेंट करते हुए लिखा, 'बेंगलुरु का ट्रैफिक किसी को नहीं बख्शता। और यहां तक कि VIP लोगों को भी यहां इंतजार करना पड़ता है।' रोजाना ट्रैफिक जाम से जूझने वाले स्थानीय लोगों को रहमान को भी इसी परेशानी का सामना करते देखकर ये वीडियो काफी मजेदार और अपना-सा लगा।