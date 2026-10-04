बेंगलुरु के भारी जाम में फंसे ऑस्कर विजेता एआर रहमान, वीडियो देख लोग बोले- यहां कोई नहीं बच सकता

ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। लोगों ने कमेंट करते हुए लिखा, 'बेंगलुरु का ट्रैफिक किसी को नहीं बख्शता। और यहां तक कि VIP लोगों को भी यहां इंतजार करना पड़ता है।' रोजाना ट्रैफिक जाम से जूझने वाले स्थानीय लोगों को रहमान को भी इसी परेशानी का सामना करते देखकर ये वीडियो काफी मजेदार और अपना-सा लगा।