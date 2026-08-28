'टर्मिट' में साथ नजर आएंगे शौनक सेन, TIFF में दिखेगी पुरानी दिल्ली की अनसुनी कहानी

ऑस्कर नॉमिनेटेड फिल्म 'ऑल दैट ब्रीद्स' से पहचान बनाने वाले निर्देशक शौनक सेन अब अपनी पहली शॉर्ट फिल्म 'टर्मिट' के साथ लौट रहे हैं।

इसका प्रीमियर 10 सितंबर को टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल (TIFF) में होगा।

31 मिनट की यह हिंदी-उर्दू फिल्म पुरानी दिल्ली में काम करने वाले 2 टर्मिट कंट्रोलर्स की कहानी है। उनका रोजमर्रा का जीवन तब बदल जाता है, जब उनमें से एक को शादी का एक अप्रत्याशित प्रस्ताव मिलता है।

यह फिल्म शहरी अकेलेपन और बदलते रिश्तों जैसे विषयों की गहराई से पड़ताल करती है।