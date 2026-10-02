'गोंधल' की प्रीव्यू स्क्रीनिंग इस दिन से होगी

ऑस्कर 2027 के लिए चयनित मराठी फिल्म 'गोंधल' को देखने का मौका, इस दिन होगा प्रीमियर

लेखन ज्योति सिंह 05:09 pm Oct 02, 202605:09 pm

क्या है खबर?

ऑस्कर 2027 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि बनी मराठी फिल्म 'गोंधल' को देखने का मौका मिलेगा। यह एक मनोवैज्ञानिक थ्रिलर है, जिसका निर्देशन और लेखन मराठी सिनेमा के निर्देशक संतोष डावखर ने किया है। खबर है कि फिल्म को विश्वव्यापी रिलीज से पहले चुनिंदा शहरों और सिनेमाघरों में प्रदर्शित किया जाएगा। यह फिल्म प्रेमियो के लिए इसे देखने का एक सुनहरा अवसर होगा। फिल्म की प्रिव्यू स्क्रीनिंग के लिए 9 अक्टूबर, 2026 का दिन चुना गया है।