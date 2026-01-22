ऑस्कर 2026: सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की श्रेणी में लियोनार्डो डिकैप्रियो समेत 5 अभिनेताओं को मिला नामांकन
क्या है खबर?
ऑस्कर 2026 के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं की नामांकन सूची जारी कर दी गई है, जिसमें लियोनार्डो डिकैप्रियो का बोलबाला देखने को मिला है। अकेडमी अवॉर्ड्स ने अभिनेता को उनकी फिल्म 'वन बैटल आफ्टर अनदर' (2025) के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की नामांकन सूची में शामिल किया है। उनके अलावा, टिमोथी चालमेट को 'मार्टी सुप्रीम' के लिए नामांकन मिला है। इस रेस में माइकल बी जॉर्डन, ईथन हॉक और वैगनर मौरा भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराने में कामयाब रहे।
टक्कर
इन अभिनेताओं के बीच होगी कांटे की टक्कर
हॉलीवुड अभिनेता माइकल बी को फिल्म 'सिनर्स' के लिए नामांकन मिला है। यह हॉरर-एक्शन फिल्म है जो अप्रैल, 2025 को रिलीज हुई थी। अक्टूबर, 2025 में रिलीज म्यूजिकल-ड्रामा फिल्म 'ब्लू मून' के लिए ईथन ने नामांकन हासिल किया है। इसके अलावा अभिनेता वैगनर ने अपनी फिल्म 'द सीक्रेट एजेंट' के लिए नामांकन हासिल किया है। यह फिल्म नवंबर, 2025 में रिलीज हुई थी। इन सभी अभिनेताओं ने अपने शानदार अभिनय प्रदर्शन के चलते इस प्रतिष्ठित सूची में जगह बनाई है।
