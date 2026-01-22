ऑस्कर 2026: सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की श्रेणी में लियोनार्डो डिकैप्रियो समेत 5 अभिनेताओं को मिला नामांकन

ऑस्कर 2026 के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं के नामों का ऐलान

लेखन ज्योति सिंह 08:14 pm Jan 22, 202608:14 pm

क्या है खबर?

ऑस्कर 2026 के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं की नामांकन सूची जारी कर दी गई है, जिसमें लियोनार्डो डिकैप्रियो का बोलबाला देखने को मिला है। अकेडमी अवॉर्ड्स ने अभिनेता को उनकी फिल्म 'वन बैटल आफ्टर अनदर' (2025) के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की नामांकन सूची में शामिल किया है। उनके अलावा, टिमोथी चालमेट को 'मार्टी सुप्रीम' के लिए नामांकन मिला है। इस रेस में माइकल बी जॉर्डन, ईथन हॉक और वैगनर मौरा भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराने में कामयाब रहे।