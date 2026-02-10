ऑस्कर में हुआ बड़ा बदलाव

ऑस्कर का नया नियम, नामांकन हासिल करने वाली फिल्मों की नहीं होगी स्क्रीनिंग

लेखन ज्योति सिंह 03:10 pm Feb 10, 202603:10 pm

क्या है खबर?

हॉलीवुड की सबसे बड़ी रात, 98वां अकादमी पुरस्कार समारोह (ऑस्कर) का आयोजन 15 मार्च को लॉस एंजिल्स के डॉल्बी थिएटर में होगा जिसके लिए फैंस उत्साहित हैं। कुछ दिन पहले आधिकारिक तौर पर नामांकन सूची जारी हुई थी, जिसके बाद से लोग जानने के लिए उत्सुक हैं कि इस बार ऑस्कर किस-किस के हिस्से आएगा। इस बीच, पुरस्कार समारोह से जुड़े एक नए और बड़े बदलाव की जानकारी आई है, जिसके मुताबिक नामांकित फिल्मों की स्क्रीनिंग का अयोजन नहीं होगा।