राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता मानसी पारेख 100 करोड़ के मीडिया फंड से जुड़ीं,
भारत के मनोरंजन जगत में हलचल मचाने के लिए 100 करोड़ का एक नया मीडिया फंड आ रहा है।
उद्यमी और चार्टर्ड अकाउंटेंट तरुण शाह के ओरेंडा ग्रुप ने राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेत्री-निर्माता मानसी पारेख, गायक-निर्माता पार्थिव गोहिल और लॉस एंजेलिस की अभिनेत्री-निर्माता रशाना शाह के साथ मिलकर फिल्में, मीडिया स्टार्टअप्स और लाइव इवेंट्स को सहारा देने का फैसला किया है।
उनका बड़ा मकसद इंडस्ट्री को जोखिम भरे प्रोजेक्ट-दर-प्रोजेक्ट डील्स से निकालकर अधिक व्यवस्थित और स्थिर निवेश की ओर ले जाना है।
ओरेंडा फंड का लक्ष्य है 30% रिटर्न
ओरेंडा मीडिया ग्रोथ फंड को 4 साल तक चलाने की योजना है, जिसका उद्देश्य 30 प्रतिशत का ठोस रिटर्न कमाना है। इस फंड का आधा पैसा फिल्मों में लगाया जाएगा।
बाकी बचे पैसे को मीडिया स्टार्टअप्स (30%) और बौद्धिक संपदा के साथ-साथ लाइव-इवेंट फ्रेंचाइजी (20%) के बीच बांटा जाएगा।
टीम ने अभी हाल ही में वेनिस फिल्म फेस्टिवल में तीन अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट्स - पर्पल अमेरिका, नंदा देवी और लक्ष्मण - का परिचय कराया है।
यह उनके बेहतरीन कंटेंट के प्रति गंभीरता दिखाता है, जो दुनिया भर के दर्शकों से जुड़ सकता है।
फंड को अभी SEBI की मंजूरी का इंतजार है, लेकिन उम्मीद है कि यह जल्द ही निवेशकों के लिए खुल जाएगा।