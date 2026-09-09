राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता मानसी पारेख 100 करोड़ के मीडिया फंड से जुड़ीं,

ओरेंडा मीडिया ग्रोथ फंड को 4 साल तक चलाने की योजना है, जिसका उद्देश्य 30 प्रतिशत का ठोस रिटर्न कमाना है। इस फंड का आधा पैसा फिल्मों में लगाया जाएगा।

बाकी बचे पैसे को मीडिया स्टार्टअप्स (30%) और बौद्धिक संपदा के साथ-साथ लाइव-इवेंट फ्रेंचाइजी (20%) के बीच बांटा जाएगा।

टीम ने अभी हाल ही में वेनिस फिल्म फेस्टिवल में तीन अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट्स - पर्पल अमेरिका, नंदा देवी और लक्ष्मण - का परिचय कराया है।

यह उनके बेहतरीन कंटेंट के प्रति गंभीरता दिखाता है, जो दुनिया भर के दर्शकों से जुड़ सकता है।

फंड को अभी SEBI की मंजूरी का इंतजार है, लेकिन उम्मीद है कि यह जल्द ही निवेशकों के लिए खुल जाएगा।