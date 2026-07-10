लोकार्नो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में नसीरुद्दीन शाह की 'रेहमत' का जलवा, 'गोल्डन लेपर्ड' की दौड़ में भारत की इकलौती उम्मीद

अजीत कौर की 3 पंजाब की कहानियों को पिरोती है 'रेहमत'

'रेहमत' अजीत की छोटी कहानियों पर आधारित फिल्म है। यह आज के पंजाब की पृष्ठभूमि पर बनी 3 कहानियों को आपस में जोड़ती है।

ये कहानियां परिवार के संघर्षों, दुख और उम्मीद के पहलुओं को खंगालती हैं। इनमें एक रहस्यमयी अजनबी भी है, जो खुद को भगवान बताता है। नसीरुद्दीन शाह और कुछ नए कलाकारों के साथ, यह फिल्म निर्देशक गुरविंदर सिंह के विचारोत्तेजक कहानी कहने के अंदाज को आगे बढ़ाती है। उनकी पिछली फिल्में वेनिस और कान जैसे फिल्म फेस्टिवलों में भी दर्शकों की खूब वाहवाही बटोर चुकी हैं।